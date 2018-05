Cyr (9) showt je zijn mooiste stenen JONGE VERZAMELAAR STELT TENTOON IN ETALAGE ROMANO SAM VANACKER

11 mei 2018

02u39 0 Tielt 9 jaar is Cyr Verleysen, maar hij opent vandaag al zijn eigen tentoonstelling. De verzameling stenen, mineralen en fossielen van de jongen is te bewonderen in de leegstaande etalage van voormalige lederwinkel Romano in Tielt.

Sinds Cyr Verleysen twee jaar geleden een afdruk van een ammoniet (een prehistorisch schelpdier) vond op een steentje in de Franse Ardèche, is er geen houden meer aan. Intussen heeft de knaap bijna tweeduizend stuks verzameld. Zowat de helft daarvan zijn haaien- en roggentanden, terwijl de rest uit honderden stukken mineralen, stenen, fossielen en versteend organisch materaal bestaat. "Ruim tachtig procent heeft Cyr zelf opgeraapt, maar we schuimen ook regelmatig samen rommelmarkten af, op zoek naar mooie stukken", vertelt papa Yves. "Zo hebben we een stuk kalksteen bemachtigd dat ruim 90 miljoen jaar oud is."





Selectie

Naar aanleiding van de internationale dag van de verzamelaar, op zondag 13 mei, wou Cyr thuis een soort museumdag organiseren. Maar toen vader en zoon enkele weken geleden langs een lege etalage in de Kortrijkstraat wandelden, kregen ze een beter idee. "Ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en gebeld naar de eigenaars van de Romano, met de vraag of Cyr de etalage even mocht gebruiken. We kregen hun zegen, al moet ik benadrukken dat het bij een eenmalige tentoonstelling blijft. Sinds gisteren zijn we er een selectie van de verzameling aan het uitstallen, zodat passanten komend weekend hun ogen kunnen uitkijken."





Cap Blanc Nez

Voor Cyr is de tentoonstelling een droom die in vervulling gaat. "Ik wil geoloog of paleontoloog worden. Ik lees veel boeken en ben soms uren bezig met stenen schoonmaken die we gevonden hebben. Later zou ik ook graag mijn collectie in het buitenland tonen", zegt de knaap. "Cyr heeft er echt een oog voor", gaat Yves verder. "Samen gaan we nu geregeld, met hamer en de beitel in de hand, op zoek in de buurt van Cap Blanc Nez, Cap Gris Nez of Cadzand. Vooral na een storm is er daar heel wat materiaal te vinden. En Cyr ziet altijd als eerste welke stenen de moeite waard zijn om te onderzoeken. Onlangs voerde hij een zelfs gesprek over mineralen met een verkoper op een rommelmarkt waar ik geen snars van begreep."





Dat de koffer van de gezinswagen steevast een pak dichter tegen het asfalt hangt na zo'n uitstapjes, neemt de trotse papa er graag bij. "Maar als de verzameling nog een paar jaar aan dit tempo blijft groeien, zal Cyr ergens een loods moeten huren, vrees ik."