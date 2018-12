CVO MIRAS en VIVES HBO5 verpleegkunde Aleydis bundelen de krachten Sam Vanacker

11 december 2018

09u45 0 Tielt Centrum voor volwassenenonderwijs Miras, dat zorggerelateerde opleidingen aanbiedt in Kortrijk, Waregem en Ieper, slaat de handen in elkaar met de VIVES HBO5-opleiding en breidt z’n werking uit naar Tielt.

Vanaf februari 2019 zal het mogelijk zijn om de opleidingen Begeleider in de (Buitenschoolse) Kinderopvang, Logistiek assistent en Zorgkundige of Verzorgende te volgen in het gebouw van Aleydis in de Grote Hulststraat, waar de HBO5 (Hoger Beroepsonderwijs)-opleiding verpleegkunde van Vives nu al gevestigd is.

“Samen met VIVES HBO5 willen we garant staan voor een uitgebreid aanbod aan zorgopleidingen in de regio Tielt”, zegt Els Raepsaet van cvo Miras. “Aleydis heeft een lange traditie in verpleegkunde-onderwijs en blijft ook in de toekomst de opleiding HBO5 verpleegkunde in Tielt inrichten. Wij hebben een grote expertise op vlak van opleidingen in Zorg en Welzijn. Door samen te werken op dezelfde locatie zorgen we ervoor dat kandidaten een breder aanbod aan zorgopleidingen krijgen. Wie nog geen diploma secundair onderwijs behaalde, kan de opleidingen Begeleider in de (Buitenschoolse) Kinderopvang en Zorgkundige bij ons trouwens combineren met Algemene Vorming.”

“De nood aan werkkrachten in de zorgsector is hoog en dat zal ook in de toekomst zo blijven”, gaat Vives HBO5-directeur Hilde Van Der Donckt verder. “Zorgopleidingen hebben de belangrijke taak om professionals te vormen die met hart en ziel hun job uitoefenen. Praktijkgerichte opleidingen staan zowel bij cvo MIRAS als bij VIVES HBO5 centraal.”

Voor wie erover nadenkt om een zorgopleiding te starten: er is een infomoment voorzien op zaterdag 12 januari 2019, tussen 9 en 12 uur in Aleydis in de Grote Hulststraat 55.

Meer info over de opleidingen van cvo MIRAS en HBO5 verpleegkunde is te vinden op www.miras.be of www.viveshbo5verpleegkundetielt.be.