Cursus sociale media voor politici HANDIGE TIPS OM ONLINE KLAAR TE ZIJN VOOR VERKIEZINGEN SAM VANACKER

02u56 0 Sam Vanacker Nadja Desmet en Reinout Van Zandycke staan in voor de cursus social media voor politici. Tielt Wie in oktober een gemeenteraadszitje wil bemachtigen, kan maar beter zorgen dat hij of zij een actief facebookprofiel heeft. Want hoe meer likes en hoe vaker een bericht gedeeld wordt, hoe groter de kans dat burgers in het stemhokje straks het juiste bolletje kleuren. Om politici bij te staan in verkiezingstijden zijn sociale media-experts Nadja Desmet en Reinout van Zandycke met een opmerkelijke lessenreeks gestart.

'Het Nieuwe Campagne Voeren' is een betalend pakket van vijf online videolessen die telkens een uur duren. Lesgevers zijn Nadja Desmet van het Tieltse socialemediaburo en Reinout Van Zandycke van het Roeselaarse communicatiebureau Exposure. De twee sloegen eerder al de handen in elkaar voor een nieuwsbrief met tips voor politici, wat vorig jaar resulteerde in een boek en nu dus in een nieuwe lessenreeks. Nadja neemt vooral de praktische kant van de zaak voor haar rekening, terwijl Reinout tips levert voor de inhoud van de Facebookposts.





"Zonder sociale media campagne voeren is uitgesloten", opent Nadja. "Heel misschien dat een paar volkse burgemeesters dat nog kunnen maken, maar zeker voor nieuwe kandidaten is Facebook een must. Zo'n 70 procent van de kiezers heeft een facebookprofiel. Dat kanaal niet gebruiken zou knettergek zijn. In 2012 kon het voor een partij nog net volstaan dat ze één facebookpagina voor de partij gebruikten, maar die tijd is voorbij. Al is het niet altijd eenvoudig om lokale politici ervan te overtuigen dat ze de partijpagina moeten loslaten en individueel online campagne moeten voeren. Mensen stemmen op mensen, niet op partijpagina's."





Overtuigen

Dat menselijke speelt volgens Reinout een belangrijke rol. "Vaak maken politici de fout dat ze louter willen informeren, maar ze vergeten dat er online ook overtuigd moet worden. En daarbij speelt het emotionele een rol. De inhoud moet in een emotioneel of ten minste persoonlijk jasje verpakt zitten, liefst in de lijn van de ideologie van de partij. Privé en professioneel kan daarbij perfect gecombineerd worden. Een Open Vld-politicus op reis in New York moet geen foto posten van Times Square, maar van het Vrijheidsbeeld. En een N-VA politicus op reis in Spanje kan maar beter een foto posten waarop hij een praatje doet met Catalaan. Ook gezinsfoto's en huisdieren kunnen uiteraard, zolang er niet overdreven wordt. Kiezers mogen best zien dat politici ook maar mensen zijn."





"Hoe men moet omgaan met negatieve reacties? Als het echt te gortig wordt, is negeren de beste strategie, maar in de meeste gevallen is een wederwoord op z'n plaats. Vaak reageren mensen negatief uit onwetendheid. Ga niet in de tegenaanval, maar toon begrip en leg de situatie uit. Per slot van rekening kan je antwoord in je voordeel spelen. Zelfs al kan je de klager niet overtuigen, veel mensen lezen mee. En hen kan je misschien wel op je hand krijgen."





197 euro

Met 197 euro inschrijvingsgeld zijn de lessen niet bepaald goedkoop, maar volgens Reinout is het een verstandige investering voor politici. "Met de cursus ben je helemaal klaar voor een volledig jaar online campagne voeren. Bovendien kan je de filmpjes bekijken wanneer je wilt. En het is stukken goedkoper dan een eigen website oprichten die binnen de kortste keren toch gedateerd is. Nog een ding: wie pas drie maanden voor de verkiezingen begint met werk maken van een online aanwezigheid is eraan voor de moeite."