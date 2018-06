Cursisten brengen eigen stripverhaal uit 08 juni 2018

Voor het eerst in het tienjarige bestaan van de richting Stripatelier hebben twee cursisten van de kunstacademie van Tielt als afstudeerproject een eigen strip uitgebracht. Gianni Vullers (19, Oostrozebeke) en Christ Dinneweth (54, Meulebeke) maakten samen een stripboek, volledig in het West-Vlaams geschreven. Gianni brengt een West-Vlaamse versie van het scheppingsverhaal, terwijl Christ de lezer kennis laat maken met de mijmeringen van de figuur André van Slus. Leerkracht Peter Brutin is trots op zijn twee volwassen studenten. "Beide heren tekenen graag en tekenen veel. Heel aangenaam om de voorbije twee jaar met hen te mogen werken. Eigenlijk zou ik ze willen buizen zodat ze hier nog een jaartje zitten", klinkt het. De strips worden te koop aangeboden tijdens de eindejaarstentoonstelling van de academie op 22,23 en 24 juni. (SVR)