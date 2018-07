Cultuurraad hoopt op opwaardering Huis Mulle 19 juli 2018

02u36 0

De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid wil dat het stadsbestuur werk maakt van Huis Mulle De Terschueren als toeristisch uithangbord van de stad. Dat staat te lezen in een nota die de cultuurraad opstelde naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Verder betreurt de raad ook de teloorgang van kunstenfestival Cuesta, net als het gebrek aan aandacht voor de Poelbergsite. Schepen van Toerisme Grietje Goossens (Iedereen Tielt) laat weten dat er inderdaad nog werk aan de winkel is, maar dat het koetshuis van Huis Mulle in de loop van het najaar normaal gezien al gebruikt zal kunnen worden als exporuimte voor Tieltse verenigingen nadat de tijdelijke balie van het Gildhof terug naar de schouwburg verhuisd is. (SVR)