Criterium TDKS omgedoopt tot regelmatigheidsproef 'Briek Schotte' 06 april 2018

Drie wielerminnende verenigingen uit Dentergem, Kanegem en Tielt organiseren dit jaar opnieuw vier wielerwedstrijden voor juniores en koppelen daar voor het tweede jaar op rij een criterium aan. Vorig jaar was dat onder de noemer 'Criterium TDKS', maar nu werd beslist om de naam te veranderen naar 'regelmatigheidsproef Briek Schotte.' "Dat bekt toch een stuk beter", zegt Frans Demaeght van Over De Statie. "Ik heb gebeld met de zoon van Briek en we hebben zijn zegen gekregen. Hij was vereerd dat we de naam van zijn vader wilden gebruiken." Zijn in het criterium opgenomen:





De Poelbergkoers op 8 april, de Dentergemkoers op 14 juli, de Kanegemkoers op 22 juli en de Bedevaartkoers op 19 augustus in Tielt. Om aanspraak te kunnen maken op de geldprijzen, moeten renners aan minstens drie van de vier wedstrijden deelnemen.





(SVR)