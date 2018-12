Criterium ‘Lopen in het Molenland’ krijgt terug halve marathon Sam Vanacker

17 december 2018

16u07 0 Tielt Loopcriterium Lopen in Het Molenland, dat in 2019 twaalf loopwedstrijden in en rond Tielt op de kalender heeft staan, heeft voor het eerst een halve marathon in het aanbod. Nog nieuw is dat er voortaan met elektronische tijdsregistratie gewerkt wordt.

ln 2019 is het criterium Danneels Lopen in Het Molenland al aan de elfde editie toe. Luc Vanneste van het organiserend comité licht een aantal nieuwigheden toe. “Aan onze 12-urenjogging tegen kanker op 9 maart wordt een wedstrijd gekoppeld voor de meer geoefende lopers. Verder worden de aparte kleuter-en jeugdwedstrijden op Tielt Loopt op 14 juli (de vroegere Watewyloop - red) vervangen door een ‘Mini Tielt Loopt’ waarbij kleuters en jeugd samen 10 minuten lang rondjes lopen op de piste. Verder zal de Weze-Run in Ardooie dit jaar op zaterdag 10 augustus gelopen worden in de plaats van op vrijdag.”

“Nog nieuw is dat we dankzij de dames en heren van ‘Iedereen Loopt’ terug een halve marathon op het programma hebben op 6 oktober, met start en aankomst aan de kerk van Kanegem. Daar zijn we bijzonder blij mee, want de vraag ernaar leefde sterk. Verder gaan we voor het eerst de digitale toer op en worden alle tijden elektronisch gemeten. Voor alle wedstrijden van 2019 wordt gelopen met een chip in het borstnummer die automatisch geregistreerd wordt bij aankomst. Zo kan er razendsnel en foutloos een uitslag opgemaakt worden.”

Deelname aan het criterium is helemaal gratis. Alles samen is er voor 4.000 euro aan prijzen te verdienen. Wie aan zeven wedstrijden deelneemt maakt kans op een bierpakket.

Een overzicht van de wedstrijdkalender is te vinden op www.lopeninhetmolenland.be.