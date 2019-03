Controles op verschillende plaatsen: elf procent rijdt te snel VHS

25 maart 2019

De politie van de zone regio Tielt controleerde de afgelopen dagen intensief op snelheid op de invalswegen, telkens in zone 70. Dat was het geval langs de Ringlaan in Tielt, de Tieltstraat in Ruiselede, de Koolskampstraat in Lichtervelde, de Brugsesteenweg in Pittem en de Wingensesteenweg in Tielt. Daarbij werden liefst 2.655 voertuigen gecontroleerd. Bijna 300 bestuurders, 294 om precies te zijn, hielden zich niet aan de maximumsnelheid. Dat komt neer op elf procent van de gecontroleerde bestuurders. Het hoogst aantal overtreders werd geteld langs de Ringlaan in Tielt. 27 procent reed daar te snel. De politie is van plan de controles op geregelde tijdstippen te herhalen.