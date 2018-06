Concessie Foyer De Scene vroegtijdig stopgezet 12 juni 2018

Theatercafé Foyer De Scene heeft geen uitbater meer. Eind dit jaar wordt een oproep naar nieuwe kandidaat-concessiehouders gelanceerd. Stefaan De Clercq houdt ermee op en verlaat de stad.





Hij stond er sinds begin 2015 achter de toog en had de concessie in principe nochtans voor een periode van achttien jaar gekregen. Stefaan zelf was gisteren niet bereikbaar, maar volgens cultuurschepen Guido Mehuys (sp.a) werd de overeenkomst in onderling overleg stopgezet.





"Enerzijds heeft de lange sluiting van het Gildhof de Foyer uiteraard geen deugd gedaan", vertelt de schepen. "Anderzijds hebben we ook een paar klachten gekregen over de catering voor de artiesten. Feit is wel dat Stefaan stevig geïnvesteerd had in een volledig nieuwe inrichting. Die nieuwe inboedel hebben wij met de stad overgenomen en daar werd een regeling voor getroffen. Rond Nieuwjaar schrijven we een nieuwe concessie uit." (SVR)