Cohousingproject Stocktveld afgevoerd 24 maart 2018

02u52 0 Tielt Het cohousingproject Stocktveld in het voormalige slotklooster is definitief naar de prullenmand verwezen.

Nadat vorig jaar enkele cohousers afhaakten zag het er even naar uit dat projectontwikkelaar Dumobil en cohousinggroep Cohousing Projects het geplande aantal wooneenheden zouden terugschroeven van 37 naar 26, maar zelfs dat komt er niet. Volgens de oorspronkelijke planning hadden de werken al in 2016 moeten starten, maar door meningsverschillen rond de plannen zijn de werken nooit gestart. "Sommigen hadden te hoge verwachtingen. De visies van de verschillende partners lagen te ver uiteen en er waren te veel financiële en juridische onzekerheden", verwoordt Bruno Carton van Dumobil het. Wat Dumobil nu gaat aanvangen met de kloostersite, goed voor 1,34 hectare grond, is voorlopig niet duidelijk. Schepen van Ruimtelijke Ordening en voorzitter van de Tieltse Bouwmaatschappij Simon Bekaert (sp.a) laat weten dat hij zeker bereid is om mee te zoeken naar alternatieve locaties voor de cohousers, mocht die vraag komen. (SVR)