Circus strijkt neer op Rijkegemkouter 07 april 2018

Circus Tik Tak slaat volgende week voor het tweede jaar op rij z'n tenten op in Tielt. Tussen 10 en 15 april zijn er elke dag om 15 uur voorstellingen in de Rijkegemkouterstraat. Op zaterdag is er om 17 uur een extra voorstelling. Volgens artiesten Sandor Donnert en Samuel Pauwels kunnen bezoekers een moderne show verwachten die een mix is tussen theater en circus. Onder meer pony's, paarden, honden en jongleeracts passeren de revue. De show duurt anderhalf uur en is geschikt voor alle leeftijden.





Een kaartje kost 10 euro. Alle info op www.tiktakadventures.com





(SVR)