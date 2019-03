Christoff komt naar Europafeesten Sam Vanacker

16u43 7 Tielt De stad heeft de eerste vijf namen van de artiesten gelost die op 5, 6 en 7 juli op het podium staan tijdens de Tieltse Europafeesten. Het gaat om Christoff, De Ketnetband, The Amazing Flowers, Bucht en Pancrase & LOSB.

Op vrijdag 5 juli staat de Vlaamse zanger Christoff om 21 uur live op het podium. Het is al van 2011 geleden dat hij te gast was op de Europafeesten. Nog op vrijdag is het om 23 uur de beurt aan The Amazing Flowers, een coverband die al furore maakte op diverse podia van de Gentse Feesten en de Palm Parkies. Ze spelen een waaier van bekende hits gaande van pop en rock over disco tot ninetiesbeats.

Op zaterdag 6 juli opent de vierkoppige band Bucht om 18 uur. De vier vrienden uit de regio Roeselare-Tielt brengen een mix van verschillende genres, zowel eigen nummers als covers, in het West-Vlaams, Nederlands of Engels. Zanger-gitarist Ayrton Goemaere speelt voor eigen publiek in Tielt.

Op zondag komt de razend populaire Ketnetband feest vieren samen met de kinderen. Afspraak om 16 uur op de markt. Na het jonge geweld van de Ketnetband is het om 17.45 uur de beurt aan Pancrase & LOSB, een tienkoppige blues/soul/funk band. Hun eerste optreden vond plaats in de zaal naast Foyer de Scène zes jaar geleden. Zanger Pancrase en zijn tien vrienden-muzikanten (met verschillende Tieltenaars in de rangen) beloven het publiek te betoveren met nostalgische vibes.