Chemische stof rookt bij Vulkoprin 26 maart 2018

De brandweer werd zaterdagvoormiddag opgeroepen naar het bedrijf Vulkoprin langs de Tenhovestraat in Tielt. Een chemische stof was aan het roken en de brandweer kwam uit voorzorg met een paar ploegen ter plaatse. Omdat niet meteen duidelijk was hoe ze het probleem moesten aanpakken werd een adviseur Gevaarlijke Stoffen opgeroepen. De schade bleef beperkt. Er was enkel rook in het bedrijf zelf. (AHK)