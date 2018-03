Chaos rond collegesite compleet na bewogen gemeenteraad 31 maart 2018

03u14 0 Tielt Sp.a heeft donderdagavond met steun van oppositiepartij CD&V het voorakkoord dat het schepencollege rond de collegesite had gemaakt getorpedeerd. Volgens burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) is het onwettig dat de gemeenteraad een gunning naar zich toetrekt, maar sp.a houdt vol dat het dossier wél onder de bevoegdheid van de gemeenteraad valt.

Tijdens een van de drukst bijgewoonde gemeenteraden in jaren stak de burgemeester een betoog af waarmee ze de gemeenteraadsleden van CD&V en sp.a ervan probeerde te overtuigen dat de gunning van de collegesite aan ontwikkelaar THV een exclusieve bevoegdheid van het schepencollege was. "Voor die gunning en de daarbij horende voorwaarden baseren wij ons op het bestek van de collegesite. Dat bestek werd in 2014 goedgekeurd door de gemeenteraad. Ook de sp.a-fractie keurde dat goed. Als er bezwaren waren over de inhoud, dan hadden jullie die toen moeten formuleren. Niet nu. De gemeenteraad heeft geen bevoegdheid over de gunning en een stemming erover is onwettig en zinloos. Bovendien is het deloyaal en slecht voor onze stad."





De sp.a-fractie had een antwoord klaar. "U kunt zich niet blijven verschuilen achter dat bestek. In dat bestek staat niet dat het schepencollege plots bevoegd is om gronden te verwerven, of dat er 1,1 miljoen euro tevoorschijn moet worden getoverd", aldus Vic Verbrugghe (sp.a). "De administratie van de stad heeft zelfs een nota opgesteld waarin er gewaarschuwd wordt dat goedkeuring van het voorakkoord een budgetwijziging impliceert. Dat alles in de wind slaan is geen goed bestuur."





Na beide standpunten te hebben gehoord, lag de bal in het kamp van oppositiepartij CD&V. "De bestuursmeerderheid ligt duidelijk flink overhoop", sprak fractieleider Vincent Byttebier. "Wij zien zowel positieve als minder positieve zaken in dit dossier, maar uit hetgeen de sp.a naar voren brengt blijken er toch veel onduidelijkheden, zeker wat financiële gevolgen betreft. En dat deze beslissing genomen werd door slechts vier mensen is toch redelijk absurd. Na vijf jaar miserie kozen jullie voor de vlucht vooruit, maar zonder een breed draagvlak. Wij gaan de sp.a steunen."





Nu is het aan de provinciegouverneur en z'n juristen om te achterhalen wie gelijk heeft. (SVR)