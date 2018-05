CD&V vreest impact megaverkaveling 05 mei 2018

Oppositiepartij CD&V is bang dat het stadsbestuur de impact van de pas geplande verkaveling Tielt Zuid onderschat. "Zoals het er nu uitziet, komt er effectief een extra dorp over de spoorweg dat ruwweg het inwonersaantal van Schuiferskapelle heeft. Zowel op vlak van verkeersafwikkeling als op sociaal vlak moet daar heel grondig over nagedacht worden." Schepen van Ruimtelijke Ordening Simon Bekaert (sp.a): "Wat verkeer betreft komt er een nieuwe weg op de Bedevaartstraat, terwijl fietsers volledig apart van het station tot in de Geluwestraat zullen kunnen rijden. We hebben het belang van alle Tieltenaars voor ogen. De impact op de omgeving zal groot zijn, maar het wordt een positieve impact. Zo biedt het nieuwe stadsrandpark veel mogelijkheden." (SVR)