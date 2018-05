CD&V strikt drie nieuwe kandidaten 18 mei 2018

02u31 0 Tielt Rik Stevens, Annelies Dujardin en Claudine Wittevrongel zullen in oktober op de CD&V-lijst staan. Dat maakte lijsttrekker Luc Vannieuwenhuyze woensdag bekend. Vooral die eerste is geen onbekende in Tielt.

Rik Stevens (61) is al 40 jaar muziekleerkracht in het Sint-Jozefsinstituut, was decennialang actief in de muziekacademie en dirigeert bij het koor Amuzang.





Nu hij met pensioen gaat, neemt hij geen blad voor de mond. "Alles wat de voorbije jaren kon mislopen in Tielt is ook misgelopen. Op bepaalde momenten was ik echt beschaamd dat ik een Tieltenaar was. Twee jaar geleden al was de onderwijsinspectie vernietigend over de huisvesting van de academies, maar men minimaliseerde de toestand en spendeerde het geld voor de academies aan advocaten en aan het Gildhof. Het bestuur blijft kloppen op de nagel van besparingen, maar op deze manier gaat Tielt achteruit."





Annelies Dujardin (41) runt een kinderopvang in Aarsele en is voorzitter van Samana Aarsele-Kanegem.





Ook zij is bijzonder gemotiveerd. "Ik heb een zoon met een beperking en ervaar dat er qua vrijetijdsaanbod en dienstverlening voor mensen met een beperking nog veel werk aan de winkel is in Tielt." Claudine Wittevrongel (50) ten slotte werkt bij de FOD Justitie als management assistent en is secretaris bij de Sint-Jozefsparochie. Haar stokpaardjes zijn mobiliteit en toerisme.





(SVR)