CD&V stelt jongste kandidaten voor 26 april 2018

02u31 0

Lijsttrekker Luc Vannieuwenhuyze heeft drie namen bekendgemaakt van jongeren die op 14 oktober op de CD&V-kieslijst zullen staan. Het gaat om Jasminka Poppe (24), Ines Dehullu (21) en Glenn Lambert (19). Voor Jasminka is het niet de eerste keer dat ze deelneemt. In 2012 deed ze op 18-jarige leeftijd ook al mee. Jasminka werkt in Brussel bij Caritas en wil zich vooral focussen op kansarmoede en sociaal beleid in Tielt. Ines Dehullu zit in haar laatste jaar Criminologie, liep stage bij de Tieltse politie en wil haar stempel drukken op mobiliteit en veiligheid. Glenn Lambert uit Kanegem ten slotte studeert Politieke en Sociale Wetenschappen, is leider in de Chiro en zetelt in de jeugdraad. (SVR)