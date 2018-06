CD&V pakt uit met uitgebreid fietsplan 23 juni 2018

CD&V hield vrijdagochtend een actie aan de lagere scholen om het gebruik van de fiets naar school te promoten én om zijn fietsplan bekend te maken. De leerlingen die met fiets naar school kwamen kregen voor de gelegenheid een badge met 'Koning Fiets'. Ouders kregen een flyer met het plan. Daarin ijvert de partij voor een verdere inventarisering en opwaardering van trage wegen, maar ook het realiseren van verbindingen tussen alternatieve fietspaden. "We denken daarbij aan de verbinding Lammersakker met de Ruiseleedsesteenweg, aan de Randparking en Pontweg en de Van Zandvoordestraat als fietsvriendelijke verbinding", aldus Vincent Byttebier. CD&V denkt ook aan de inzet van schoolstraten en het creëren van veilige fietsverbindingen met de deelgemeentes op oa. de Wakkense- en Marialoopsesteenweg. Ook een oprichting van fietsdeelsysteem Blue Bike en meer en betere fietsenstallingen in het centrum zitten in het plan vervat. Meer info op de Facebookpagina van CD&V Tielt. (VDI)