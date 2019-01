CC Gildhof, Theater Malpertuis en SAMW slaan handen in elkaar voor vernieuwd jongerenfestival ‘Plankgas’ Sam Vanacker

24 januari 2019

14u11 0 Tielt Cultuurcentrum Gildhof, Theater Malpertuis en de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Tielt organiseren op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari de derde editie van het jaarlijkse jongerenfestival, dat met ‘Plankgas’ een nieuwe naam en een nieuw logo heeft gekregen.

Er staan vier evenementen op het programma. De jonge theatermaker Maxim Storms bijt op vrijdagavond om 20.30 uur de spits af in de gloednieuwe schouwburgzaal van het Gildhof met zijn solovoorstelling Brother Blue. Om 22 uur volgt een gratis optreden van de Tieltse band Bagudebastard in de Foyer van het Gildhof.

Op zaterdag is het de beurt aan Theater Malpertuis om het gaspedaal in te trappen. Onder begeleiding van regisseur Tom Goossens brengen de leerlingen van de SAMW er om 18 uur de apotheose van hun theatertraject. In de foyer van Malpertuis kan je verder vanaf 18.30 uur terecht voor een scherp geprijsde pastamaaltijd. Om 20.30 uur ten slotte wordt Plankgas afgesloten met een eigentijdse voorstelling van de klassieke opera Don Juan door theatergezelschap DeSchoneCompagnie.

Het optreden van Bagudebastard en het toonmoment van het SAMW zijn gratis. Voor de voorstellingen Brother Blue en Don Juan kunnen tickets besteld worden bij de reservatiedienst van het Gildhof op 051 42 82 20 of reservatiedienst.gildhof@tielt.be.