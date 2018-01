Cas (10) wint voor tweede jaar op rij Junior Journalist 26 januari 2018

De 10-jarige Cas Verleysen volgt zichzelf op als winnaar van de Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds. Alles samen namen 372 leerlingen deel aan de opstelwedstrijd, die dit keer in het teken van de vriendschap stond.





De gedeelde tweede en derde plaats gingen naar Siebe Borms en Constant Verhelst, net als Cas leerlingen van basisschool 't Nieuwland. Cas mag in april voor het tweede jaar op rij de Tieltse eer gaan verdedigen op de provinciale finale in Blankenberge. (SVR)