Carnaval in Deken Darras 20 februari 2018

In het rusthuis Deken Darras werd voor het eerst een prins en prinses carnaval verkozen. Tot voor kort werd carnaval er gevierd met lege kostuums die op poppen werden geplaatst. Op initiatief van de bewoners en in de eerste plaats Werner Lafosse kwam er verandering in. Hij stelde zich kandidaat als prins carnaval met Jacqueline Vercruysse aan zijn zijde. Uiteindelijk ging de strijd tussen drie koppels met een nek aan nek race tot gevolg.





Het was toch de 74-jarige Werner Lafosse zelf die de prinsenmantel mocht aantrekken met zijn prinses de bijna 90-jarige Jacqueline Vercruysse. Alle bewoners van het rusthuis waren opgetogen met nieuwe initiatief.





