Cannabiskwekers krijgen 30 tot 40 maanden effectieve celstraf, 700.000 euro verbeurd verklaard Lieven Samyn

19 maart 2019

11u34 0 Tielt Vijf Belgen en zeven Nederlanders zijn dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van één jaar tot veertig maanden en boetes van vier- tot zestienduizend euro voor hun rol in een netwerk van cannabisplantages in Vichte, Otegem, Maldegem en Tielt. De rechter heeft zevenhonderdduizend euro opbrengst van de drugsplantages verbeurd verklaard.

Op 1 januari 2015 vond de politie na een anonieme tip een plantage met zeshonderd plantjes boven café De Passage op de Aalterbaan in Maldegem. In Tielt werd in februari een plantage boven café Belfort op de Markt opgerold. Daarna volgden er nog in Vichte, Bergen-op-Zoom en Otegem.

40 kilogram cannabis

Uit het onderzoek bleken Nederlanders Stephan D. (42) en Said B. (55) uit Bergen-op-Zoom de drijvende krachten achter het netwerk. Stephan D. werd als laatste verdachte in Spanje opgepakt. Hij zat enkele maanden in voorhechtenis, maar keerde na zijn vrijlating terug naar Spanje. Hij daagde als enige niet op voor het proces. Ook in Spanje werd hij al met veertig kilogram cannabis betrapt. De twee Nederlanders kregen met dertig tot veertig maanden effectief de zwaarste straffen. Zij moeten samen ook 450.000 euro drugsgeld ophoesten. Ronny N. (62) uit Wielsbeke, die betrokken was bij de plantage in Otegem en Vichte, liep twintig maanden effectieve celstraf en een boete van achtduizend euro op.

Op het beklaagdenbankje zaten ook Patrick V. (48) uit Knokke-Heist en Ryan W. (27) uit Menen. Zij mochten de cafés in Maldegem en Tielt uitbaten, maar moesten in ruil boven hun café een cannabisplantage toestaan. Ze kwamen er met een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een boete van vierduizend euro vanaf. Franky D. (55) verhuurde zijn woning in Vichte voor een plantage en kreeg dezelfde straf. Patrick S. (59) uit Knesselare investeerde geld in plantages en voerde wat klusjes uit. Hij kreeg twintig maanden effectieve celstraf en twaalfduizend euro boete. Hij moet vijftigduizend euro drugsgeld ophoesten.