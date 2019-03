Campus De Reynaert gaat samenwerken met Stedelijke Academies Sam Vanacker

Tielt GO-school Campus de Reynaert en de Stedelijke Academies gaan vanaf 1 september nauwer samenwerken. Leerkrachten van het deeltijds kunstonderwijs zullen voortaan ook voor de klas staan in Campus De Reynaert.

“In onze eerste graad worden de lessen al langer gekoppeld aan maandthema’s die dinsdagnamiddag op een creatieve manier worden ingevuld. We stellen vast dat dit jongeren stimuleert en dat ze zo hun talenten kunnen ontdekken”, zegt directrice Ilse Vanlaere van campus De Reynaert. “Daarom gaan we vanaf 1 september in zee met de academies van Tielt om kunst en cultuur voortaan in te lassen in ons aanbod. Zo willen we niet alleen het creatief aanbod professionaliseren, maar ook het cultureel en creatief bewustzijn van jongeren verhogen. Extra voordeel is dat we zo ook leerlingen een duwtje in de rug kunnen geven die anders minder snel de weg zouden vinden naar de academies en de wereld van kunst en cultuur.”

Leerlingen uit de eerste graad kunnen vanaf september kiezen voor Woord, Beeld, Muziek of Grafisch Ontwerp. De lessen worden gegeven door leerkrachten van Campus De Reynaert en door leerkrachten van de academies. Meer info op de jaarlijkse infoavond van Campus De Reynaert op vrijdag 15 maart om 18.30 uur.