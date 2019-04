Caféganger betast minderjarige dochter van bazin en gooit met barkruk Siebe De Voogt

14u58 5 Tielt Een 56-jarige man uit Meulebeke hangt vijf maanden cel boven het hoofd voor een vechtpartij in een café in Tielt. Filip S. betastte eerst de minderjarige dochter van de cafébazin en gooide nadien een barkruk naar de vrouw.

De feiten dateren van 13 juli vorig jaar. Filip S. was samen met z’n vrouw en zoon aanwezig in de Tieltse kroeg. De nodige glazen alcohol deden S. blijkbaar losse handjes krijgen. Hij gooide eerst wat schunnige opmerkingen in de richting van de minderjarige dochter van de cafébazin en tikte het meisje nadien ook nog eens op haar achterwerk.

“Haar moeder zette de beklaagde buiten, maar die kwam terug en gooide een barkruk naar haar. Het slachtoffer raakte daarbij gekwetst aan haar sleutelbeen.”

Filip S. kwam donderdagochtend niet opdagen voor zijn proces. De man riskeert vijf maanden cel. Uitspraak op 9 mei.