Café Batavia gaat definitief dicht 13 VERENIGINGEN MOETEN OP ZOEK NAAR NIEUWE STEK SAM VANACKER

31 juli 2018

02u34 0 Tielt Café Batavia is niet meer. Zondag zijn de deuren er definitief dichtgegaan. Toen begin dit jaar bekendraakte dat het huurcontract niet verlengd zou worden hoopten de uitbaters nog dat het tij zou keren, maar dat is niet gebeurd. Dertien verenigingen moeten op zoek naar een nieuwe uitvalsbasis.

"Met spijt in het hart nemen we afscheid", vertelt Nelly Struyve. Sinds 2014 stond zij samen met haar echtgenoot Björn en haar moeder Marianne achter de toog van het bloeiende café. Nu staat er een container voor de deur en is Nelly aan het opruimen. "Pijnlijk, maar er valt niets aan te doen. Laat me van de gelegenheid gebruik maken om nog eens al onze klanten en de verenigingen te bedanken voor hun trouw."





Vragen

Halfweg februari al raakte bekend dat het huurcontract van de Batavia niet verlengd zou worden. Anderhalf jaar geleden nog vernieuwden de uitbaters de toog, maar het gebouw zelf moet dringend gerenoveerd worden. Onderhandelingen daarover tussen de eigenaar en de brouwer die het pand huurt, zouden daarop spaak gelopen zijn. Brouwerij Alken-Maes kon gisteren geen uitleg verschaffen over de reden van de stopzetting. Feit is dat de uitbaters er niet bij betrokken waren. "Sinds begin dit jaar is er geen communicatie meer geweest", gaat Nelly verder. "De klanten stelden voortdurend vragen waar wij niet op konden antwoorden. Wat er gaat gebeuren met het gebouw weten we niet. Wat we nu gaan doen? Mijn moeder gaat met pensioen. Ik ga terug werken."





De sluiting betekent ook een aderlating voor het verenigingsleven in Tielt . Dat beseft ook Piet Dejonghe van WTC Tielt Sportief. De club telt ruim 150 leden en gebruikt het café als uitvalsbasis. De club is lang niet de enige. Ook voetbalclub Batavia, de Bataviakaarters, de scrabbleclub, De Koperwiek, De Snelle Schuifelaars, de postzegelverzamelaars, de Weight Watchers en de Koninklijke Tieltse Sportclub zijn op zoek naar een andere stek. De voetbalploeg maakt een doorstart in jongerencafé Piece Unique. WTC Tielt Sportief verhuist normaal gezien in augustus tijdelijk naar recreatiedomein De Watewy. "Al zitten we daar met het probleem dat er nog steeds geen nieuwe concessiehouder gevonden werd", zegt Dejonghe. "Waar we in het najaar heen gaan, dat zijn we nog aan het bekijken."





Voor Erik Buyck (70) van de Bataviakaarters is de sluiting het einde van de club. Ook de toekomst van vinkeniersvereniging De Snelle Schuifelaars hangt aan een zijden draadje. Zij waren zondagochtend de allerlaatste vereniging die in het café samen kwam. "We hopen ook naar de Watewy te verhuizen, maar dan moet er wel een uitbater zijn. Als we tegen pakweg januari niets hebben, dan zit er niets anders op dan na 80 jaar de stekker eruit te trekken", zegt Johnny Van De Cappelle (68).