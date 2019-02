Buurtcomité Over de Statie zet activiteiten op lager pitje: “2019 wordt het jaar van de waarheid” Sam Vanacker

13 februari 2019

12u11 0 Tielt Buurtcomité Over de Statie uit Tielt staat op een kantelpunt. Door de dalende belangstelling heeft het bestuur besloten de traditionele wielerwedstrijd in augustus en hun kaasavond te schrappen. Tegelijk neemt het comité ook afscheid van vaste waarden Frans De Maeght en Rosa De Jonckheere. “We staan voor een overgangsjaar”, beseft voorzitter Johan Rosseel. “Maar we laten het hoofd niet hangen.”

Al meer dan vijftig jaar brengt Over De Statie leven in de brouwerij aan de andere kant van de spoorweg in Tielt. Zo werden vroeger nieuwjaarsrecepties en buurtfeesten georganiseerd, maar traditioneel vormden de twee wielerwedstrijden van Over De Statie de hoofdmoot van de activiteiten. Die formule wordt nu grondig herbekeken. “De wedstrijd in april blijft behouden, maar in augustus organiseren we geen wielerwedstrijd meer. Vorige zomer stonden 22 renners aan de start, terwijl er op vlak van organisatie toch veel bij komt kijken”, legt Rosseel uit. “Ook onze kaasavond in het najaar schrappen we. Het sop is de kolen niet meer waard. Het wielergebeuren blijft belangrijk, maar de tijd is gekomen om te herbronnen en andere mogelijkheden te bekijken.”

Een tweede reden voor de beslissing is dat vaste waarden Frans De Maeght (70) en Rosa De Jonckheere (75) een stapje terug zetten. “Hun inzet was enorm en we zijn hen ontzettend dankbaar. Ze hebben allebei door de jaren heen een gigantische bijdrage geleverd aan de werking van Over De Statie. Ten derde speelt het ook een rol dat café Belle-Vue, toch al een tijdje onze uitvalsbasis, nu een minder volks concept hanteert dan vroeger. Daar staat wel tegenover dat we nu weer terecht kunnen in café De Loskaai.”

Vers bloed nodig

Ondanks alles laten Rosseel en zijn zeven collega-bestuursleden van Over De Statie het hoofd niet hangen. “2019 wordt het jaar van de waarheid. Maar we blijven positief en gaan op zoek naar vers bloed. Toen ik negentien jaar geleden voorzitter werd, liepen hier veel minder jonge mensen over straat. Bovendien krijgen we straks een nieuwe verkaveling bij die wat aantal inwoners betreft te vergelijken valt met Schuiferskapelle. De buurt gaat daardoor sterk groeien en nog verjongen, dus we hebben hoop op beterschap voor de toekomst.”

Wielerwedstrijd in april blijft

De wielerwedstrijd voor juniores in april blijft wel bestaan, al wijzigt het parcours lichtjes. De 24ste Memorial Firmin & Paula Warnez/GP Johan Rosseel vindt plaats op 14 april en start om 15 uur aan Aveve in de Bedevaartstraat. De wedstrijd is 85 kilometer lang, of dertien ronden van 6,45 kilometer. Het parcours loopt via de Seyntexlaan, Wakkensesteenweg, Mankemerriestraat, Dentergemstraat, ventweg Zuiderring, Wakkensesteenweg en Gruuthusestraat. Er valt vijfhonderd euro te winnen. De inschrijving en prijsuitreiking vinden plaats in De Loskaai.

Wie Over De Statie wil versterken of eens een bestuursvergadering wil bijwonen, kan terecht bij Johan Rosseel op 0495/50.36.00 of op de Facebookpagina van Over De Statie.