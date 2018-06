Burgers krijgen toch snel inspraak in plannen collegesite 28 juni 2018

Nadat de gouverneur vorige week het voorakkoord tussen de stad en projectontwikkelaar THV over de collegesite had geschorst, heeft het schepencollege nu beslist om toch eerst een 'informatie-en participatietraject' op poten te zetten. Daarmee lijkt meerderheidspartij sp.a haar slag thuis te halen. Zij ging niet akkoord met de aanbesteding van de plannen en vond dat die op z'n minst eerst op de gemeenteraad moesten passeren alvorens gegund te worden. Op de volgende gemeenteraad zal de (door de gouverneur geschorste) gemeenteraadsbeslissing rond de aanbesteding ingetrokken worden. "We gingen sowieso naar de burger stappen, maar de nood aan inspraak en consultatie in deze fase blijkt hoog", horen we bij schepen Veerle Vervaeke. "Er komen drie overlegrondes waarbij we stapsgewijs naar alle mogelijke betrokkenen en adviesorganen stappen, zodanig dat we duidelijkheid scheppen en terug vooruit kunnen met het project." (SVR)