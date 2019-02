Burgerinitiatief wil mee nadenken over invulling Collegesite VDI

19 februari 2019

11u15

Bron: VDI 0 Tielt Zes Tieltenaren hebben zich verenigd in het Burgerinitiatief Voor een Duurzame Eigentijdse Collegesite. Ze roepen inwoners op om mee na te denken over de invulling van de open plek in de stad.

“De inmiddels befaamde Collegesite, die al over veel Tieltse tongen is gegaan, zal deze legislatuur zijn definitieve beslag krijgen”, openen de zes Tieltenaars. “Dat is nodig, want alle eerdere stadsbesturen hebben er helaas hun tanden op stuk gebeten. Op dat vlak rust dus op het nieuwe bestuur een zware verantwoordelijkheid. Ongetwijfeld zijn ook andere Tieltenaren doordrongen van het belang van deze unieke site. Het is een cruciaal kerngebied dat bepalend zal zijn voor het welzijn van deze stad in de rest van deze eeuw en wellicht nog veel langer. Dat besef geldt evenzeer bij een gevarieerde groep mensen die elkaar de jongste weken gevonden hebben via een Facebookgroep.”

Die werd opgericht door een aantal Tieltenaren, met in de rangen auteur Ann De Craemer, voormalig Gildhof-directeur Wim Vanseveren, Karen Dewinter, Stijn De Vos, Bert Reubens en Matthias Cassaert.

Consequenties

“Wat ons bindt is enerzijds de inzet voor en de gehechtheid aan onze stad, en anderzijds het inzicht dat al in de opmaak van het plan de belangrijkste consequenties zullen verweven zijn op het vlak van de leefbaarheid van Tielt, economische groei, aantrekkingskracht, herstel van de centrumfunctie, duurzaamheid, mobiliteit, enz. Wij hebben daartoe schepen Vincent Byttebier (CD&V), oa. bevoegd voor de Collegesite, aangeschreven. “Het is begrijpelijk dat hij als relatief nieuwe schepen wellicht zelf nog geen volle duidelijkheid heeft over alle aspecten van het dossier, laat staan: een antwoord op alle vragen. Maar wij willen liever niet afwachten tot alle beslissingen gevallen zijn om het gesprek aan te vatten.”

Het Burgerinitiatief wil het dossier niet politiseren. “Nogal wat leden van onze groep zijn politiek dakloos”, zeggen ze. “We willen groeien tot een beweging waar het brede maatschappelijke, culturele en economische middenveld zich kan bij aansluiten, vanuit een constructieve ingesteldheid en geleid door gedegen onderzoek en dossierkennis. Naar het positieve voorbeeld van wat bijvoorbeeld in Antwerpen gebeurd is met Ringland, willen we ook in Tielt een breed draagvlak creëren voor een innovatieve, deskundige aanpak van de Collegesite. Op die manier willen we een radicale omslag veroorzaken in een dossier dat vaak van weinig visie getuigde en helaas al anderhalf decennium voor verdeeldheid en achteruitgang zorgt.”

Overleg

De groep vraagt concreet om een overleg met de stad. “Wij van onze kant zullen na afloop graag onze Facebookgroep - van inmiddels een tweehonderdtal leden - informeren en op korte termijn laten horen hoe we het verdere overleg zien. Het is niet onze bedoeling om passief af te wachten; we willen integendeel concrete voorstellen doen inzake bvb. het onderzoeken van inspirerende voorbeelden of het aantrekken van deskundigen, zoals o.a. de Vlaamse Bouwmeester. We hopen dat dit de start kan zijn van een innovatief project, waarbij zowel het bestuur als de bevolking invulling kunnen geven aan een eigentijdse en duurzame toekomst voor het hart van onze stad.”