Burgemeester Els De Rammelaere neemt afscheid van de politiek: “Ik ga vooral het contact met Tieltenaars missen” Sam Vanacker

28 december 2018

11u09 1 Tielt Tielts burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) houdt het voor bekeken. Na zes jaar als burgemeester van Tielt past ze voor een zitje op de oppositiebanken en verdwijnt ze dus van het politieke toneel.

De Rammelaere werd in 2012 burgemeester en leidde zes jaar lang een coalitie van N-VA, Open Vld en sp.a. Op 14 oktober kreeg ze nog 1.472 voorkeurstemmen, het tweede beste resultaat over alle partijen heen. Maar dat is nog niet de helft van de 4.033 stemmen die Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) achter z’n naam kreeg. Die laatste besliste in zee te gaan met Iedereen Tielt en bezegelde zo het lot van de eerste vrouwelijke burgemeester van Tielt.

Voltijdse job

Ze twijfelde er naar eigen zeggen lang over, maar besliste uiteindelijk om niet meer in de gemeenteraad te zetelen. “Als burgemeester is politiek je voltijdse job. Als gemeenteraadslid is het eerder een hobby. Dat zou voor mij een veel te grote ommezwaai worden. Ik zou het niet kunnen loslaten en zou ongetwijfeld bijzonder gefrustreerd raken in de oppositie. Dit gaat misschien wat vreemd klinken, maar precies omdat ik het niet zou kunnen loslaten, heb ik beslist dat ik het moest loslaten. De politieke microbe is te sterk om ermee in de oppositie te zitten.”

Nieuw hoofdstuk

“Ik heb een mooie politieke carrière van achttien jaar achter de rug. Zes jaar in de gemeenteraad, zes jaar als schepen en zes jaar als burgemeester. Toch een heel stuk van mijn leven. Altijd heb ik het beste van mezelf gegeven en nu is die periode ten einde gekomen. Tegelijk zie ik het ook als het begin van een nieuw hoofdstuk. Ik ga het contact met de Tieltenaars heel erg missen, maar ik besef ook dat er naast de politiek nog een ander leven is. Ik heb een zoon van zestien en een dochter van dertien. Tot mijn verbazing kunnen ze allebei al stevig mee discussiëren als het over politiek gaat. Appels en bomen, niet?”

Realisaties

De mooiste momenten van de afgelopen zes jaar? “De zichtbare realisaties. De jeugdlokalen zijn bijna af en het Gildhof wordt ook bijzonder mooi. Ook op de vooruitgang op de collegesite ben ik trots, ook al werd het project net voor de eindmeet getorpedeerd. Spijtig dat we geen enkele van die drie projecten zullen kunnen openen, maar wie politiek en intellectueel eerlijk is, wéét dat die zaken onze verdienste zijn.”

Wat Els De Rammelaere straks precies gaat doen op professioneel vlak is nog niet helemaal duidelijk. Voor ze burgemeester werd, werkte ze als advocate gespecialiseerd in familierecht. “Ik ben volop aan het solliciteren. Sowieso zal het weer een juridische functie zijn. De bagage ben ik niet verloren en mijn ervaring als burgemeester zal me overal van pas komen.”