Burenruzie over Playstation kost man celstraf met uitstel 09 mei 2018

02u36 0

Een man uit Tielt heeft zes maanden cel met uitstel gekregen omdat hij zich erg agressief gedroeg tegenover de politie. Agenten werden op 20 december 2016 opgeroepen voor een ruzie tussen K.W. en zijn Slowaakse buren. De Slowaken hadden zijn Playstation geleend en op zijn account spelletjes gedownload. "De man werd agressief en moest geboeid worden", schetste de procureur. "In de combi ging hij als een razende tekeer. Hij stampte een tussenschot kapot en vernielde de radio van een agent." K.W. bekende. "Maar ik had zelf de politie gebeld", zegt hij. "Want ik kom goed overeen met mijn buren, enkel één familielid zocht ruzie met mij. Ik was kwaad toen de politie mij oppakte, ik was niet diegene die ze moesten meenemen." De man moet zich nu aan voorwaarden houden. (JHM)