Buren in de bres na blikseminslag BRAND RICHT ZWARE SCHADE AAN IN HOUTSKELETBOUW HUIS HANS VERBEKE

09 augustus 2018

02u39 0 Tielt Eddy De Schrijver en zijn vrouw Monique Goudsmet, allebei 63, zijn noodgedwongen bij een van hun zonen ingetrokken nadat de bliksem dinsdagnacht bij hen thuis was ingeslagen. De brand richtte bijzonder veel schade aan. Buren hielpen gisteren meubels verhuizen.

"Mijn ouders waren net gaan slapen toen iets voor middernacht de bliksem met veel geweld insloeg", vertelt Tom De Schrijver uit Lokeren, een van de zonen van het getroffen echtpaar. "Mijn moeder was helemaal in paniek, begrijpelijk ook. Vader is eerst naar buiten gaan kijken om te zien waar de bliksem precies neergekomen was. Hij zag rook en is weer naar binnen gegaan. Boven zag hij vuur. Hij besefte dat er maar één optie was: vluchten." Terwijl Eddy nog snel zijn wagen uit de garage reed, rende Monique naar de buren om alarm te slaan. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen door het dak aan de zijkant van de woning. Het vuur vond een dankbare prooi in de houten binnenconstructie. Daardoor is de schade ook zo groot: zelfs de plafonds op het gelijkvloers zijn vernield. Voor Eddy en Monique zat er niks anders op dan buiten machteloos de bluswerken te volgen.





Rustige buurt

"We hebben hen zo goed en zo kwaad als mogelijk proberen op te vangen", zegt Jurgen Deman, die vlakbij woont. "Vooral Monique was emotioneel bijzonder aangedaan. Je zou voor minder. Met enkele andere buren hebben we, toen de brandweer dat toeliet, zoveel mogelijk huisraad en meubels naar buiten gehaald en voorlopig ondergebracht in een grote garage bij de overburen." Gisterenvoormiddag werden alle spullen herverdeeld in garages en vrije kamers bij alle buren van het echtpaar. "Als iemand in de penarie zit, komen we spontaan helpen", zegt Roland Heytens. "Dat is goed zo. We wonen hier in een rustige buurt en lopen niet om de haverklap elkaars deur plat. We hebben wel eens een straatfeest op poten proberen te zetten, maar dat pakte niet. We zijn er dan maar mee gestopt. Maar in gevallen zoals dit, zijn we er voor elkaar."





Afbraak dreigt

Tom en Bart, de zonen van Eddy en Monique, zijn dankbaar voor de spontane hulp van de buren. "Het doet deugd te weten dat ma en pa niet alleen staan", zegt Tom. "We moeten nog een en ander bekijken voor de toekomst, maar voorlopig zullen Bart of ikzelf mijn ouders onderdak geven." Gisteren werd al luidop geopperd dat de woning in houtskeletbouw zo zwaar beschadigd is dat ze moet afgebroken worden. "Afwachten maar", zegt Tom. "Zover is het nog niet."





Een klein half uur voor de blikseminslag in Tielt deed zich ook hetzelfde voor in Markegem, de bliksem sloeg in op de schoorsteen van een woning langs de Dentergemstraat. Brokstukken van de schoorsteen en een deel van de topgevel donderden naar beneden. Daardoor werd bij de buren een auto beschadigd. Niemand raakte bij het incident gewond en het huis is ook nog bewoonbaar.