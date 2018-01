Bulldog Boomer wekt bewoner bij brand VEROORZAAKTE CHIHUAHUA KORTSLUITING IN KEUKEN? LIEVEN SAMYN

02u28 0 Lieven Samyn De rijwoning van Bart en zijn vriend Bjorn ging in rook op. Tielt Dankzij het geblaf van hond Boomer is een 37-jarige man vrijdagnacht aan een brand in zijn huis in de Deken Darrasstraat ontsnapt. De rijwoning brandde volledig uit. Mogelijk zorgde een andere hond van het gezin er voor dat de draaiknop van het fornuis geactiveerd werd en oververhit raakte.

Iets voor vijf uur zaterdagochtend was Boomer, de Franse bulldog van Bart Tuerlings (37) en Bjorn De Rammelaere (39), er als eerste bij om op te merken dat er iets niet pluis was. "Ik sliep boven en werd wakker van zijn geblaf", vertelt Bart. "De slaapkamer hing al vol rook. Naar beneden lopen lukte niet meer. Daarom sprong ik samen met Boomer via het dakraam dan maar op het plat dak van de uitbouw achteraan, en daarna op de begane grond." Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het raam van de keuken achteraan de woning. "Meteen naar binnen gaan om het vuur aan te vallen, lukte door de dikke rook niet meer", weet brandweeroverste Lieven Rijckaert.





"We kozen noodgedwongen voor een buitenaanval."





Lieven Samyn Bewoner Bjorn De Rammelaere met zijn reddende engel, de Franse bulldog Boomer.

Vrees voor slachtoffers

Dat de woning volledig verloren zou gaan, was al snel duidelijk. Maar de grootste vrees was dat Barts vriend Bjorn nog beneden in de zetel lag.





"Ik vreesde inderdaad dat Bjorn nog niet naar zijn werk vertrokken was", aldus Bart. "Hij staat vaak wat vroeger op maar kijkt dan nog wat tv vooraleer te vertrekken." Lieven Rijckaert liet Bart op de straat met krijt een vlugge schets maken van de indeling van het huis, om snel en efficiënt te kunnen zoeken. De zoektocht naar een eventueel slachtoffer was dan ook de eerste bezorgdheid van zodra de grootste vlammen al wat geblust waren. Maar de brandweer trof niemand meer aan.





"Gelukkig was Bjorn wél al vertrokken naar zijn werkplek, de Totalshop in Nazareth", zucht Bart opgelucht. Ondertussen had de politie Bjorn ook al aan de lijn gekregen.





De aanpalende woningen van Chris Vandekerkhove en tachtiger Boudewijn Lannoo bleven grotendeels gevrijwaard. Enkel bij Boudewijn was er sprake van wateroverlast, maar de kranige man kon in zijn huis blijven wonen. Tijdens de bluswerken werd hij bij een buurman opgevangen.





Reddende engel

Bjorn en Bart verloren hun hele hebben en houden in de brand. Voorlopig kunnen ze bij Bernard en Monique, de ouders van Bjorn die wat verderop wonen, terecht. "We beseffen dat vooral Bart heel wat geluk heeft gehad", klinkt het bij Bjorn. "Boomer was zijn reddende engel. Ik vertrok rond half vier naar mijn werk. Ongelofelijk dat amper een uur later het huis volledig in lichterlaaie stond. Jammer dat onze drie andere honden, twee chihuahua's en een beagle, die beneden sliepen, niet zijn kunnen ontsnappen. Dat doet pijn aan ons hart. Maar het belangrijkste blijft dat Bart is kunnen ontsnappen."





Een deskundige van het Brugse parket stelde vast dat de brand ontstond in de keuken aan het fornuis. Het valt niet uit te sluiten dat één van de drie gestorven honden de draaiknop activeerde. "Maar dat kunnen we moeilijk geloven", aldus Bart en Bjorn.





"Het waren drie kleine hondjes, nog kleiner dan Boomer. En ze sprongen nooit ergens op. We denken eerder in de richting van een kortsluiting aan het fornuis."