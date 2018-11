Brouwerij De Poes verovert Zuid-Afrika 13 november 2018

02u22 0

De Tieltse brouwerij de Poes heeft zopas een deal gesloten met een Zuid-Afrikaanse brouwerij, waardoor het Tieltse bier voortaan ter plaatse gebrouwen kan worden. "We exporteren De Poes Export al sinds 2016 naar Zuid-Afrika en elk jaar groeit het volume en het marktaandeel", legt brouwer Stijn David uit. "Met deze overeenkomst maken we komaf met de nadelen van het lange en dure transport. Het bier komt voortaan vers en in optimale kwaliteit bij de klant. Volgend jaar zal er 150 hectoliter op de Zuid-Afrikaanse markt komen, zowel in flesjes als op vat. Bedoeling is om dat volume te vertienvoudigen in de komende vijf jaar."





Het bier zal 'De Poes - Belgian Export Pilsner' heten en 4,8 procent alcohol bevatten. (SVR)