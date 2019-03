Brouwerij De Poes kaapt vier medailles weg op internationale wedstrijd Sam Vanacker

27 maart 2019

Brouwerij De Poes is opnieuw in de prijzen gevallen op een internationale bierwedstrijd. De Tieltse brouwerij kaapte twee gouden en twee zilveren medailles weg op het tiende Concours International de Lyon. Dat is een jaarlijkse wedstrijd waarbij internationale sommeliers, restaurateurs, producenten en consumenten de beste wijnen, bieren en alcoholische dranken kiezen.

De gelauwerde bieren met een gouden plak zijn De Poes Blond en de Poes Export. De twee nieuwe bieren van de Tieltse brouwerij - De Poes Houblon en De Poes Bruin - wonnen elk een zilveren medaille. “Een mooie bekroning voor het vijfjarig bestaan van de brouwerij en een extra motivatie om verder aan de weg van de ambachtelijke bierproductie te blijven timmeren”, reageert brouwer Stijn David.