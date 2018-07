Brouwerij De Poes in de prijzen op World Beer Challenge 05 juli 2018

02u45 0 Tielt Brouwerij De Poes heeft op de World Beer Challenge in het Portugese Estoril drie medailles behaald.

De biertjes De Poes Blond en Bellootje kregen elk een gouden medaille. Bellootje werd speciaal gemaakt voor De Traagheid in Tielt. De Poes Export sleepte een zilveren plak in de wacht.





Japan

De jury boog zich over 654 bieren van over de hele wereld. Tien Belgische soorten scoorden, waaronder dus de drie van De Poes. Het eerste bier werd in 2014 ontwikkeld door Stijn David, die in 2016 zijn eigen brouwerij in Tielt opende. Daarvoor brouwde hij het bier bij Deca in Woesten. De bieren van De Poes zijn over het hele land verkrijgbaar, maar worden ook goed geëxporteerd naar Nederland, Frankrijk, Zuid-Afrika en zelfs Japan. Er rijpen bij de brouwerij alvast plannen om in 2019 met een bruin bier op de markt te komen.





(VDI)