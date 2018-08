Brouwerij De Poes helpt bijen aan suiker om winter door te komen 21 augustus 2018

02u36 0

Komende winter zullen heel wat bijenpopulaties uit Groot-Tielt kunnen overwinteren dankzij suiker van brouwerij De Poes. Brouwer Stijn David liet gisteren op sociale media weten dat hij de restsuiker uit het productieproces gratis ter beschikking stelt van imkers, om zo hun bijen te helpen overwinteren. Reacties bleven niet uit en een tiental imkers contacteerde inmiddels de brouwerij. "Het idee is ontstaan tijdens een barbecue met vrienden", legt Stijn uit. "Een bevriend imker vertelde me dat hij suiker nodig zou hebben. Wij gebruiken bij De Poes vloeibare suiker voor het hergistingsproces, en we hebben altijd wel wat op overschot. De vaten suiker die al opengemaakt zijn komen anders bij het afval terecht, dus we kunnen er even goed de bijtjes mee helpen, niet?" Geïnteresseerde imkers kunnen nog steeds contact opnemen met Stijn via het nummer 0471/33.16.82. (SVR)