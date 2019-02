Bromfietsster gewond bij botsing LSI

06 februari 2019

16u33

Bron: LSI 0

Bij een botsing op de Meulebeeksesteenweg in Tielt is woensdagochtend een 25-jarige bromfietsster uit Tielt gewond geraakt. V.T. reed met haar tweewieler op het fietspad richting Tielt toen ze botste met het voertuig van A.J. (19) uit Tielt. Net toen de bromfietsster passeerde, vertrok de jongeman vanop een kasseistrook aan de rechterkant van het fietspad. V.T. kwam ten val en verloor af en toe het bewustzijn. Ze werd naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht.