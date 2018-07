Bromfietser (19) zwaargewond 16 juli 2018

Bromfietser Nathan Kerkhove (19) uit Aarsele is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval. Dat gebeurde op het kruispunt van de Marialoopstraat met de Meikestraat in Tielt, niet ver van de Poelberg. De bromfietser kwam er in botsing met een wagen bestuurd door een 27-jarige man uit Dentergem. Die kwam pas een eind voorbij het kruispunt tot stilstand. Nathan Kerkhove werd bijzonder hard geraakt. De student kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd daarna naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht. Daar oordeelden de artsen dat hij, gezien de ernst van zijn verwondingen, nog meer gespecialiseerde zorgen nodig had. Daarom werd de Aarselenaar naar het AZ Delta overgebracht. (VHS)