Broer en zus halen finish eerste rally 09 april 2018

Beginners Jochen (21) en Febe Vanslambrouck (18) hebben de TAC-rally zaterdag uitgereden. Een sterk staaltje doorzettingsvermogen, want tijdens de shakedown woensdag botsten de relatief onervaren broer en zus met hun BMW tegen een elektriciteitspaal, terwijl er dezelfde dag ook nog eens bij hen thuis werd ingebroken. Het duo liet de moed niet zakken. "Drie van de vier klassementsproeven hebben we volledig kunnen uitrijden", vertelt Jochen.





"Tijdens de tweede klassementsproef bleek dat er een bout los zat aan de wagen, waardoor we even uit de wedstrijd gehaald zijn en niet in het eindklassement staan, maar dat betekent niet dat we de finish niet hebben gehaald. We hebben heel veel bijgeleerd de voorbije dagen. Dat smaakt naar meer. En de wagen heeft trouwens geen schrammetje." (SVR)