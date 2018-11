Brieven posten aan Sinterklaas op Alexianenplein 10 november 2018

Op het Alexianenplein staat sinds kort een speciale sinterklaasbrievenbus. Alle brieven die er gepost worden, gaan rechtstreeks naar de kindervriend. Als de naam en het adres van de kindjes op de brief staan, schrijft Sinterklaas een antwoord terug. Wie Sinterklaas in levende lijve wil zien, kan op zaterdag 17 november om 14.30 uur terecht aan Huis Mulle de Terschueren of vanaf 15 uur in de Europahal, want dan maakt hij zijn intrede in Tielt. Om 15.15 uur gaat Clown Rocky van start met zijn Sinterklaasshow in de Europahal. (SVR)