Brick Tricks opnieuw lust voor het oog voor Legoliefhebbers 05 februari 2018

02u24 0 Tielt Legoliefhebbers konden zich afgelopen weekend al voor het tiende jaar op rij vergapen aan allerlei bouwwerkjes op de beurs Brick Tricks in de Tieltse Freinetschool Het Reuzenhuis. 56 standhouders uit binnen- en buitenland stelden hun mooiste creaties tentoon.

Een schaalmodel van het Atomium had een van de blikvangers moeten worden, maar een ongelukje tijdens het transport gooide roet in het eten. "De maker was er het hart van in", zegt organisator Peter Nuyttens. "Maar met Lego is een ongelukje nu eenmaal snel gebeurd. Niet getreurd echter, want er was nog genoeg te zien. Ons middengedeelte alleen al was veertig vierkante meter groot. Elf standhouders hebben er samen aan gewerkt."





Nederlander Silvio Fontaine staat al voor de zesde keer op de beurs en bracht het Amsterdamse Centraal Station naar Tielt. "Hartstikke gezellig hier. Hoeveel stukjes er in het station zitten? Ongeveer 35.000, zonder de omgevingswerken."





Even verderop staat Maarten Steurbaut uit Aalst met iets dat eruitziet als een fitnesstoestel uit Lego. "Heb je als kind nog met een spirograaf gespeeld? Deze harmonograaf maakt vergelijkbare tekeningen, maar omdat we gebruik maken van een zwaartekrachtschommel op zowel de tekenarm als op de tafel zijn nooit twee tekeningen hetzelfde. Het toestel werd weliswaar door iemand anders uitgevonden, maar ik ben de enige die er eentje heeft die van Lego gemaakt is." (SVR)