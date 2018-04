Brandweer redt paard uit aalput 23 april 2018

Op een boerderij in de Rijkegemkouterstraat in Tielt is de brandweer er zaterdagnamiddag in geslaagd een paard uit een aalput te redden. Het dier was in de put gevallen toen de vloer van de stal het had begeven. Een dierenarts moest het paard na de redding verzorgen voor een snijwonde. (LSI)