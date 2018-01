Bovenleiding hersteld na dag en nacht werk 02u35 0

Arbeiders van spoorwegnetbeheerder Infrabel hebben 24 uur met man en macht gewerkt om de breuk van de bovenleiding van de spoorlijn tussen Tielt en Lichtervelde te herstellen. Om een nog onduidelijke reden brak de leiding donderdag rond 13 uur en moesten reizigers geëvacueerd worden. Pas donderdagavond om 20 uur konden treinen op één spoor opnieuw passeren. Al die tijd reden vervangbussen tussen Lichtervelde en Deinze. De spoorarbeiders werkten de hele avond, nacht en voormiddag verder aan de leiding. Er was over zo'n 250 meter schade. "Vrijdag iets over de middag waren alle herstellingswerken uiteindelijk achter de rug en konden treinen opnieuw over beide sporen passeren", weet Frédéric Petit van Infrabel. (LSI)