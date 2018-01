Botsing 02u47 0

In de Gruuthusestraat in Tielt is maandag rond 20.45 uur een 45-jarige automobilist uit Tielt lichtgewond geraakt. T.I. botste er met de wagen van L.F. (45) uit Meulebeke. De Meulebeekse automobilist had te veel gedronken en legde een positieve ademtest af. (LSI)