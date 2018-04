Boerenmarkt terug naar Tramstraat? 04 april 2018

Een aantal standhouders van de Boerenmarkt is vragende partij om van de markt terug naar de Tramstraat te verhuizen, nota bene de plaats waar de Boerenmarkt tot drie jaar geleden huisde. Enerzijds zou er meer parkeermogelijkheid zijn voor klanten in de Tramstraat, terwijl de standhouders het ook beu zijn om telkens te moeten verhuizen als er iets te doen is op de markt. Afgelopen vrijdag had schepen van Lokale Economie Grietje Goossens (Iedereen Tielt), op aandringen van oppositiepartij CD&V, een onderhoud met een aantal vertegenwoordigers van de Boerenmarkt. De schepen beloofde de vraag voor te leggen op het schepencollege.





(SVR)