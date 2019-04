Boerenmarkt in feestelijk jasje tijdens Week van

de Korte Keten Sam Vanacker

09 april 2019

16u40 0 Tielt Naar aanleiding van De Week van de Korte Keten krijgt de Tieltse boerenmarkt begin mei een feestelijk tintje. Er wordt randanimatie voorzien en de standhouders zorgen voor gratis proevertjes.

Wie op zaterdagnamiddag 4 mei afzakt naar de boerenmarkt op de markt van Tielt zal aan tal van kraampjes gratis proevertjes aangeboden krijgen of kunnen genieten van speciale kortingen. De Almost Swinging Jazz Band zorgt ter plaatse voor een streepje muziek. Bovendien kunnen bezoekers ook prijzen winnen met een tombola.

“We mogen best trots zijn op onze boerenmarkt”, zegt schepen van Lokale Economie Hedwig Verdoodt (CD&V). “De boerenmarkt van Tielt bestaat al veertig jaar en is daarmee een van de oudste van ons land. Het aanbod is door de jaren heen erg uitgebreid. Naast het klassieke aanbod van groenten en fruit vind je er nu ook al veel bioproducten, asperges, escargots en nog zoveel meer.”

Amusant platteland

Nog naar aanleiding van de Week van de Korte Keten zet het stadsbestuur de fietsroute Amusant Platteland extra in de kijker. Die route voert de fietsers langs verschillende landbouwbedrijven in Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle. Verspreid over de route staan bij de landbouwbedrijven infoborden met tekst en uitleg over de activiteiten van het bedrijf. Fietsers hebben de keuze tussen vier bewegwijzerde afstanden.