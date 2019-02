Blanco viert 40 jaar scrabble in Tielt met wandelzoektocht Sam Vanacker

01 februari 2019

10u51 0 Tielt De Tieltse scrabbleclub Blanco bestaat in 2019 veertig jaar en laat dat jubileum niet onopgemerkt voorbijgaan. De club tekende speciaal voor hun verjaardag een unieke scrabble-wandelzoektocht uit, waarbij wandelaars langs een traject door het centrum van Tielt denksportvragen en woordpuzzels voorgeschoteld krijgen.

Blanco werd opgericht in 1979 en veertig jaar later komen de 25 leden nog steeds om de veertien dagen samen in het Sint-Pauluscentrum voor een potje competitiescrabble. “Op verbondsniveau geniet de club een behoorlijk aanzien”, weet penningmeester Rudi Ailliet. “In de paasperiode organiseren we een interclub in het circuit van het Nederlandstalig Scrabbleverbond. Verder nemen we ook het NTSV-seniorenkampioenschap voor onze rekening en organiseren we ook het NTSV-kampioenschap.”

Op voorstel van voorzitter en medestichter Joseph Vandaele komt de club nu met een unieke scrabble-wandel-zoektocht. “Het traject is zo uitgestippeld dat de deelnemers voorbijkomen aan de meeste bezienswaardigheden van Tielt. Onderweg moeten ze een reeks denksportvragen beantwoorden die zoals in elke zoektocht aan de locatie zelf gebonden zijn, en krijgen ze daarenboven scrabble- en woordpuzzelopdrachten die ze onmiddellijk of thuis kunnen oplossen. Er wordt een afzonderlijke uitslag opgesteld voor leden van het scrabbleverbond en voor niet-leden, kwestie van de scrabble-leken niet af te schrikken.”

Deelnemen kan van 1 februari tot en met 1 mei. Zoektochtboekjes zijn te krijgen in Maison Coccinelle (Markt 10) of in Het Derde Spoor (Stationstraat 68a) en kosten 7 euro. De prijzenpot wordt verdeeld op vrijdag 17 mei om 18 uur in het stadhuis.

Wie meer info wil over de club kan terecht op https://blancotielt.weebly.com.