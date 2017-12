Binnentuin woonzorgcentrum wordt aangepakt 02u57 0

Het OCMW trekt in 2018 geld uit voor de heraanleg van de binnentuin van Woonzorgcentrum Deken Darras. Verder komt er wi-fi in het rusthuis en wordt er een beveiliging ingevoerd aan de ingangsdeur. Het meubilair van zowel het rusthuis als van het Dienstencentrum wordt ook deels vernieuwd. Ten slotte zal er een studie gebeuren rond de toekomstige nood aan woonzorg, thuiszorg en gezinszorg. In datzelfde kader worden alle Tieltse zeventigplussers bevraagd over hun noden en bekomernissen. (SVR)