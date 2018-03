Bijenhotel in groenzone Monteval in gebruik genomen 29 maart 2018

In de groenzone aan de kant van de Driesstraat prijkt een gloednieuw bijenhotel. Met het initiatief wil de stad het belang van bijen in de kijker zetten. Een aantal kinderen van het Reuzenhuis maakte materiaal voor de opvulling van het insectenhotel (hout, hooi, bakstenen, bamboebundels e.d.). Aansluitend op het bijenproject werd educatief materiaal rond 'Soli de Bij' gelanceerd voor klassen die het bijenhotel willen bezoeken. Later zorgt een imker op een steenworp van het bijenhotel voor twee bijenkasten voor honingbijen, zodat kinderen er over zowel honingbijen als over wilde bijen kunnen leren. (SVR)