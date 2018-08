Bierkistenrace zorgt voor ambiance op Aarsele kermis 07 augustus 2018

02u40 0

Hilariteit alom zaterdagmiddag in Aarsele. Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia organiseerde in de rand van de kermis een bierkistenrace. Teams van vier personen namen het tegen elkaar op. Ze moesten met een billenkar tweemaal een parcours afleggen. De eerste keer om het snelst, maar bij de tweede ronde werd de chauffeur geblinddoekt en het parcours voorzien van hindernissen. De co-piloot kon instructies geven. Helpen sturen was geen optie, want onderweg moest hij een dienblad met water vasthouden. De teamleden achterin kregen een helm op het hoofd met daarop bekers gevuld met water. Terwijl ze hun hoofd zo stil mogelijk hielden, moesten ze een raadsel oplossen. Of ze gemors erg vonden, is maar de vraag, aangezien het zo warm was. (CDR)